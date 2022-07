Towns: "Con Gobert niente scuse: bisogna vincere"

In un mercato meno scoppiettante del solito, c’è sicuramente chi come i Minnesota Timberwolves ha investito larga parte del suo futuro, rinunciando a scelte al primo giro al Draft pur di aggiungere alla propria squadra un tassello che si spera possa risultare decisivo come Rudy Gobert. Lui e Karl-Anthony Towns, coppia controcorrente in un mondo NBA che tende sempre meno a riempire l’area di lunghi, dovranno dimostrare di poter convivere sul parquet soprattutto in difesa (dove due giocatori di quelle dimensione c’è il rischio di pagarli sul perimetro): “Io sinceramente non ho dubbi su di noi: mi aspetto un sacco di successi, voglio vincere. Non sono qui per vendere fumo, l’obiettivo è quello di conquistare un titolo NBA e Rudy aggiunge una componente fondamentale a riguardo. Quelle che sono le sue debolezze rappresentano i miei punti di forza: siamo complementari. Ora il tempo è finito: bisogna vincere o sarà un fallimento”.