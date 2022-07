Come ormai consuetudine, prima di ogni estate l'ex presidente USA consiglia una serie di titoli per le letture sotto l'ombrellone. E come spesso accade non manca un testo di matrice sportiva: quest'anno si tratta di "Blood in the Garden - The Flagrant History of the 1990s New York Knicks", firmato da Chris Herring, che presto diventerà anche una serie TV sotto la regia di Spike Lee. Scopriamo di cosa si tratta

Un libro per raccontare come negli anni '90 "Pat Riley (dalla panchina), Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley e Anthony Mason resuscitarono una franchigia iconica attraverso un gioco fisico ai limiti dell'oppressione e a una grinta mai pareggiata". Viene descritto così "Blood in the Garden - The Flagrant History of the 1990s New York Knicks", il libro di Chris Herring che riporta le lancette indietro di circa un trentennio per descrivere una squadra "che si è fatta amare da milioni di appassionati non per le vittorie per un colorito cast di personaggi e una mentalità da operai del parquet". Tra questi appassionati si conta anche l'ex presidente USA Barack Obama, da sempre grandissimo amante del basket NBA. Tifoso della squadra della sua città, i Chicago Bulls, Obama però ricorda bene i rivali di conference di quegli anni, i Knicks "sporchi-brutti-e-cattivi" che intimidivano tutte le squadre avversarie, a partire proprio da quei Bulls che - con Jordan e Pippen - puntualmente frustravano ogni speranza di anello dei bluarancio. "Blood in the Garden", così, trova posto nella consueta lista annuale delle letture estive consigliate dall'ex presidente USA.