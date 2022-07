Vincerebbe, almeno sul piano politico, la Russia. Se come sembra - la conferma arriva anche da CNN - il presidente USA Joe Biden ha scelto di avallare la richiesta russa di uno scambio di ostaggi per riportare negli Stati Uniti Brittney Griner, il suo ritorno in patria sarebbe però macchiato da una decisione quanto meno controversa. A fare il percorso inverso - dagli Stati Uniti alla Russia - sarebbe infatti un pericoloso trafficante d'armi come Viktor Bout, condannato a 25 anni di carcere, a cui Biden e il governo USA garantirebbero libertà e ritorno in patria pur di liberare Griner e un altro detenuto americano in Russia, Paul Whelan. Se la stella WNBA è detenuta in carcere in Russia da cinque mesi (e in attesa di processo, per cui rischia 10 anni di prigione), Whelan è stato arrestato a fine 2018, accusato di spionaggio e condannato a 16 anni di carcere. Il Dipartimento di Giustizia americano si è sempre opposto alla pratica dello scambio di ostaggi, una dimostrazione di debolezza che espone al rischio di futuri rapimenti di cittadini americani allo stesso fine; il presidente Biden, però, avrebbe finito per cedere di fronte alla montante pressione dell'opinione pubblica americana.