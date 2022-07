Marc Stein è un giornalista dalle ottime fonti e dalla buonissima credibilità: per questo la voce che ha contribuito a far circolare riguardante l'ultimo obiettivo di mercato dei Los Angeles Lakers merita di essere valutata. Il piano dei gialloviola sarebbe questo: se Donovan Mitchell (come molti si aspettano) dovesse finire per firmare per New York, i Knicks si ritroverebbero a roster un po' troppi contratti onerosi: quello di Jalen Brunson, appena arrivato in squadra (oltre 27 milioni di dollari per la prossima stagione), quello di Mitchell stesso (oltre i 30), quello di Evan Fournier (che ne impegna 18) oltre a quello dell'appena rinnovato Mitchell Robinson (17). Non solo: all'orizzonte c'è l'estensione di R.J. Barrett, che i Knicks vogliono fare di tutto per trattenere. Ecco allora l'idea: disfarsi del contratto di Julius Randle che li impegna per 4 anni e oltre 100 milioni di dollari (firmato come estensione la scorsa estate, ma che parte dalla stagione 2022-23). E i Lakers sarebbero alla finestra molto interessati, con l'idea di organizzare una trade - probabilmente a tre squadre, con il coinvolgimento di almeno un'altra franchigia - per liberarsi di Russell Westbrook e aggiungere Julius Randle al proprio frontcourt.