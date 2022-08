I Golden State Warriors hanno diversi problemi da risolvere per quanto riguarda le estensioni di contratto di Draymond Green, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Jordan Poole, ma se non altro sono sicuri che il prossimo anno saranno tutti a disposizione di Steve Kerr al fianco di Steph Curry. Il sesto giocatore indicato dal coach degli Warriors come membro dei "foundational six" (i sei giocatori fondamentali della squadra) è Kevon Looney, per il quale Kerr ha già ben definito il suo ruolo per il prossimo anno: "Loon sarà il titolare, se lo è ampiamente meritato" ha detto in un’intervista con The Athletic. "Siamo tutti felicissimi di riaverlo. Avevamo davvero paura di perderlo sul mercato: averlo confermato è un colpo enorme per la nostra squadra. È tutto sistemato affinché Loon continui a fare quello che ha fatto lo scorso anno. E sarà un grande mentore per James". Il James in questione è ovviamente Wiseman, seconda scelta assoluta del Draft 2020, che ha passato l’ultima stagione in infermeria per un infortunio al ginocchio dal quale non ha mai recuperato. Nonostante la sua apparizione in Summer League, però, il suo ruolo sarà ancora quello in uscita dalla panchina, così come per gli altri due giovani Jonathan Kuminga e Moses Moody. "Tutti e tre hanno mostrato ottimi segnali. JK ha avuto un periodo tra marzo e aprile in cui ha giocato molto bene ed è sembrato a suo agio. Nei playoff non ha giocato tanto, ma è normale per un rookie. Moses ha un gioco più avanzato e completo di JK perché ha contorni più definiti, è un 3&D. Farà parte della rotazione il prossimo anno, e contro Dallas ha dimostrato di poter tenere il campo. James ha avuto ottimi momenti nel suo anno da rookie, al netto delle fatiche della squadra. Più troverà fiducia nel suo corpo e nelle sue capacità, e più ci aiuterà. Ma Loon è il centro di una squadra che ha vinto il titolo e che ha visto tutto: James può imparare da lui e avrà le sue opportunità".