KD, richiesta folle (rifiutata) dei Nets a Boston

Non un passo indietro, almeno per ora: le trattative per cedere Kevin Durant intavolate dai Celtics sono quasi tutte naufragate al momento perché la richiesta di contropartite da parte di Boston è sempre stata troppo elevata, anche nei confronti delle franchigie che più di altre hanno mostrato apertura. Basta fare l’esempio dell’indiscrezione pubblicata dal Boston Globe nelle scorse ore: la prima proposta da parte dei Nets per un’eventuale cessione di KD era relativa all’inserimento all’interno della trattativa sia di Jayson Tatum che di Jaylen Brown. Un’offerta che non è stata neanche ascoltata dai Celtics, che hanno rifiutato in tronco la proposta prima che Brooklyn cambiasse il focus spostando il proprio interesse su Marcus Smart e un pacchetto di scelte anche in quel caso spropositato (incassando un altro rifiuto). Durant dal canto suo pare aver cambiato “gusti”, con diversi report che sottolineano come i biancoverdi - insieme a Philadelphia, altro nome caldo - siano ora la sua squadra preferita, con KD che ha detto che avrebbe grande piacere a condividere il parquet proprio con Smart. Le trattative però non sembrano andare avanti, almeno per ora: toccherà quindi aspettare ancora prima di veder delineati i futuri scenari di mercato.