Non sono i numeri, le statistiche o i riconoscimenti ottenuti a mancare, nella carriera di Andre Drummond. Il nuovo big dei Chicago Bulls è stato per due volte All-Star, per quattro volte miglior rimbalzista NBA, ha centrato (nel 2016) l'inclusione nel terzo quintetto della lega e - nell'ultimo decennio - non c'è giocatore NBA che possa vantare di aver catturato più rimbalzi di lui. Da qui ad autodefinirsi il "miglior rimbalzista di sempre", però, ce ne passa. Eppure la fiducia non sembra mancare all'ex lungo dei Nets, che presentandosi ai suoi nuovi tifosi dei Bulls ha detto: "Quando mi ritirerò sarò il miglior rimbalzista della storia - se già non lo si può dire oggi". Le cifre parlano di 13.3 rimbalzi di media in carriera, certamente numeri eccellenti, ma a oggi Drummond figura solo al 46° posto per numero totale di rimbalzi catturati (terzo tra i giocatori in attività dietro a LeBron James e DeAndre Jordan). Di più: i suoi 9.519 rimbalzi fin qui catturati restano anni luce lontani dai 23.924 di un tale Wilt Chamberlain (il primo assoluto nei libri dei record NBA) e anche solo per entrare in top 10 Drummond dovrebbe ancora catturare la bellezza di oltre 5.000 rimbalzi (al decimo posto attualmente c'è Dwight Howard, a quota 14.627). In top 10 invece Drummond è già presente (proprio al decimo posto) per quello che riguarda la media rimbalzi, ma anche qui Chamberlain (22.9 a sera) sembra disputare un campionato a parte (e Bill Russell è subito dietro a 22.4).