Mitchell ai Knicks: non è finita. E cambia la bio

La trattativa per portare Donovan Mitchell ai New York Knicks ha subito ieri una discreta frenata, ma stando a quanto viene riportato non è del tutto conclusa. La franchigia newyorkese ha deciso di estendere il contratto di RJ Barrett, inserito fino a quel momento in diversi scenari di scambio per arrivare a Mitchell (tra cui uno in cui è stato offerto insieme a due prime scelte, proposta ritenuta troppo bassa dai Jazz). Ma nonostante sia ora molto più difficile costruire uno scambio che coinvolga il canadese, le due parti rimangono aperte al dialogo per trovare un accordo prima dell’inizio del training camp. Ovvio, lo scambio va reimpostato su basi molto diverse: senza Barrett i Jazz vogliono molte più scelte al Draft rispetto a quelle offerte finora dai Knicks, e secondo quanto riportato dal New York Post la richiesta sarebbe di quattro prime scelte non protette, mentre New York ne darebbe solamente due con altre tre scelte protette. Insomma, c’è ancora distanza tra le parti, ma con l’inserimento di una terza squadra come i Lakers — che metterebbero nel calderone il contratto di Russell Westbrook e due scelte non protette nel 2027 e 2029, potendo poi scegliere una combinazione di giocatori dal gruppo formato dai vari Bojan Bogdanovic, Evan Fournier, Malik Beasley, Cam Reddish e Jordan Clarkson — la situazione potrebbe sbloccarsi anche senza Barrett.