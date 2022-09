Dopo aver vissuto una serata magica a Davidson, sua alma mater, Steph Curry ha ricevuto un altro riconoscimento prestigioso nel suo stato natale. Il sindaco di Charlotte Vi Lyles infatti gli ha consegnato le chiavi della città, celebrando la sua infanzia e la sua adolescenza (ha frequentato la Charlotte Christan School) nel North Carolina. Lui stesso nel suo discorso di accettazione del riconoscimento ha fatto una rivelazione su quanto siano importante per lui le sue origini a Charlotte: “Ho sempre detto di voler finire la mia carriera a Golden State per quello che significa per me, per le esperienze e per i compagni che ho avuto in questo percorso che continua ancora” ha detto Curry. “Ma quando tutti mi chiedono ‘Vorresti tornare e giocare un anno per gli Hornets?’, la mia risposta è sempre: se c’è una squadra per cui vorrei giocare che non sono gli Warriors, allora sarebbero gli Hornets”. Curry poi ha prontamente aggiunto: “Non sto dando nessuna notizia eh, e nemmeno sto facendo promesse” dopo l’applauso spontaneo partito dal pubblico presente per la consegna delle chiavi. I tifosi di Golden State, in ogni caso, possono dormire sonni tranquilli: Steph è sotto contratto fino al 2026 senza opzioni per uscire dall’accordo, ma il ritorno di un altro Curry a Charlotte - dopo che papà Dell ha fatto la storia della franchigia diventandone il miglior realizzatore (prima del sorpasso di Kemba Walker) - è sicuramente affascinante.