Mitchell ai Cavs: "Pensavo di andare ai Knicks"

"Sono stato molto vicino al trasferimento ai Knicks", spiega l'All-Star appena sbarcato ai Cavaliers - pronti a sfruttarne al meglio le doti per puntare a diventare competitivi anche ai playoff. Non prima però di aver messo in chiaro il suo passato con i Jazz: "Ora che è tutto finito a Utah, possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro per diversi anni"

Parole di grande chiarezza da parte di Donovan Mitchell, sbarcato a Cleveland e presentato dalla sua nuova franchigia che è riuscita così ad aggiungere un pezzo pregiato a un roster giovane e di enorme prospettiva: con lui in Ohio sperano di diventare una squadra temibile e pericolosa anche ai playoff. Per tutta l’estate però non si era parlato d’altro che di un suo passaggio ai Knicks, ritorno a casa a New York per lui e definitivo addio ai Jazz - uno scenario che Mitchell non nega davanti ai microfoni dei cronisti: “Come ho detto, pensavo sarebbe stata New York la mia prossima squadra, non voglio mentire. Chi non vuole essere a casa accanto alla mamma? Non vivo lì da quando ero un ragazzino di terza media, sarebbe stato bello. Poi, una volta scoperto di essere stato ceduto [a Cleveland] e aver capito la direzione nella quale si sta muovendo questa franchigia, tutto è finito subito nel dimenticatoio. Sono entusiasta di essere qui e far parte di questo roster e di questa comunità”.