Uno dei più significativi cambi nel regolamento arbitrale NBA in vista della nuova stagione riguarda i falli commessi in transizione, quando il difensore ferma scorrettamente senza cercare il pallone l'avversario lanciato verso il canestro. La NBA per la precisione definisce l'occorrenza di tale fallo "o durante un'opportunità di canestro in transizione o immediatemente dopo un cambio di possesso e prima che la squadra in attacco abbia l'opportunità di avanzare il pallone". Da quest'anno questo tipo di fallo verrà punito con un tiro libero per la squadra in attacco (libero che potrà essere tirato da qualsiasi giocatore in campo in quel momento), squadra che però mantiene anche il possesso del pallone. "Alcune delle giocate più spettacolari in NBA vengono fatte in difesa", dice Monty McCutchen, vice-presidente NBA che si occupa della supervisione della classe arbitrale.