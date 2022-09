Jae Crowder non è più un giocatore nei piani dei Phoenix Suns: il divorzio (ufficialmente consensuale) lascia subito campo alle speculazioni su quale potrà essere la prossima squadra del lungo ex Grizzlies e Heat. E proprio Memphis e Miami sembrano essere due possibili destinazioni di ritorno per Crowder, che in entrambe le squadre ha già giocato nella stessa stagione, quella 2019-20, iniziata in Tennessee e finita in Florida. Dove le voci sul suo possibile ritorno sono circolate da subito, per avere un lungo muscolare da abbinare a Bam Adebayo, ma i piani degli Heat potrebbero trovare un ostacolo non indifferente per la concorrenza sul mercato dei Memphis Grizzlies - almeno a leggere i tweet pubblicati (non certo casualmente) da Ja Morant nelle ultime ore. Allo sfogo affidato ai social di Crowder pubblicato nelle ultime ore - che si concludeva con l'affermazione "Il n°99 tornerà presto" - Morant ha risposto riprendendo proprio queste ultime due parole ("back soon").