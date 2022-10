Iguodala commenta la rissa: "Cose di famiglia"

Di scontri fisici tra giocatori in allenamento è pieno il mondo, a maggior ragione tra i professionisti della NBA. A fare notizia per quello avvenuto tra Draymond Green e Jordan Poole nell'ultimo allenamento dei Golden State Warriors, semmai, è che sia diventato praticamente subito di dominio pubblico, tanto da portare Andre Iguodala a prendere pubblicamente la parola. Il leader dello spogliatoio dei campioni in carica ha utilizzato Twitter per parlare di quanto successo, anzi più che altro per spegnere sul nascere le voci riguardanti i suoi due compagni di squadra. Un report di Chris Haynes di Yahoo Sports, in particolare, sottolineava come molti compagni avessero notato un cambiamento nell’atteggiamento di Poole dall’inizio del training camp, forse dovuto alla mancata estensione di contratto con gli Warriors dopo la splendida stagione passata. Iguodala però non vuole nemmeno cominciare a discuterne: "Quello che non faremo è dire cose assurde sul mio ragazzo JP, uno con un grande carattere" ha scritto Iguodala. "Non cominciate nemmeno con tutte queste storie… E ve lo dice direttamente la 'FONTE'". Dopo aver difeso il suo giovane, Iguodala ha usato un altro tweet per prendere pubblicamente le difese anche di Green: "Ed è una questione di famiglia anche con mio fratello Draymond Green…" ha scritto. Un modo per gettare acqua sul fuoco per una situazione che rischia di rendere complicata fin dal principio la difesa del titolo conquistato lo scorso anno: l’ultimo anno in NBA di Andre Iguodala si preannuncia tosto da gestire prima ancora che sia cominciato.