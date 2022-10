Interviene nel dibattito su quanto accaduto nello spogliatoio Warriors anche Kevin Durant, che in passato si è scontrato più volte da compagno di squadra con il n°23 di Golden State: "In questo caso Poole ha ricevuto un pugno in faccia, non c’è nessun punto di contatto con quanto successo anni fa. Ho sentito alcuni spiegare che accade spesso in NBA: beh, devo dire di non aver mai assistito nella mia carriera a scene simili"

I rapporti tra Kevin Durant e Draymond Green negli anni trascorsi sono stati non sempre idilliaci, più volte arrivati allo scontro verbale sia in campo che fuori. Per il n°7 dei Brooklyn Nets però, nulla di paragonabile rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi al campo d’allenamento Warriors: “Non è la stessa situazione: in questo caso Poole ha ricevuto un pugno in faccia, non c’è nessun punto di contatto. Ho sentito alcuni spiegare che succede spesso in NBA: beh, devo dire di non aver mai assistito nella mia carriera a scene simili. A differenza della litigata tra me e Draymond di qualche anno fa: quelle c*****e succedono di continuo in campo. Affrontare quelle litigate è semplice, mentre non so come si gestisce una rissa di queste proporzioni”. Durant e Poole non si sono mai incontrati a Golden State, ma grazie ad amicizie comuni sono diventati conoscenti, anche se KD sottolinea “non fino al punto di telefonarlo e chiedergli dettagli riguardo l’accaduto”.