Simmons: "Possiamo essere la miglior squadra NBA"

NBA

Disastro Nets, cadono le big, Giannis batte Trae

Milwaukee resta l'unica squadra imbattuta della lega grazie al solito trentello di Antetokounmpo nonostante i 42 punti di uno scatentato Trae Young. Quinto ko in sei partite invece per i Nets, battuti in casa dai Pacers di un grande Bennedict Mathurin, ma sono tante le big che escono con le ossa rotte nella notte, da Golden State (sconfitta per la 4^ volta in fila a Charlotte) a Miami, da Memphis (beffata da Utah) a Dallas (superata in OT da OKC).

CHARLOTTE HORNETS-GOLDEN STATE WARRIORS 120-113 OT | Golden State non ama giocare a Charlotte, dove ha perso le ultime 4 volte. Stavolta contro una edizione degli Hornets che pur senza LaMelo Ball e Terry Rozier ha bisogno di un tempo supplementare per avere la meglio dei campioni in carica, che lontano da San Francisco devono ancora vincere. Le giocate decisive nel finale per i padroni di casa portano la firma di Jalen McDaniels e di Dennis Smith Jr.

Il miglior realizzatore in casa Hornets è però PJ Washington, che si inventa una serata da 31 punti con 13/23 al tiro pur realizzando solo una delle sei triple tentate, firmando sei punti decisivi nell’overtime. Bene anche Gordon Hayward con 23 punti e l’ex Kelly Oubre con 18, ma a fare la differenza sono i 25 punti combinati di Smith Jr. (13 con 9 rimbalzi e 8 assist) e McDaniels (anche 11 rimbalzi per lui), autori dei cinque punti che hanno deciso la sfida nel supplementare per i padroni di casa