Nets, pubblico in prima fila protesta contro Kyrie

Una maglietta con un messaggio chiaro, per far capire a Kyrie Irving che buona parte del pubblico di Brooklyn - quartiere da secoli a forte componente ebraica - non ha gradito la sua uscita a vuoto riguardo la promozione di un film di chiara accezione antisemita sulla sua pagina Twitter. Una scelta che ha scatenato la reazione della dirigenza Nets, del proprietario della franchigia, della NBA e ora anche dei tifosi a bordocampo - che non vogliono che questa cosa resti impunita: “Non dovrebbero più far stare in squadra un giocatore che ha idee di questo tipo”, spiegano al New York Post diversi abbonati annuali alla squadra, minacciando cancellazioni e l’allontanamento dalla franchigia (portando via anche i loro soldi). “Combatti l’antisemitismo”, la scritta comparsa sulle maglie di alcuni spettatori con cui lo stesso Irving ha poi parlato nel corso del match, spiegando di apprezzare il gesto e di aver compreso - senza utilizzare nessun tono sarcastico, come inizialmente invece era stato indicato. Caso chiuso? Quando si tratta di Irving, impossibile pronosticare cosa accadrà in futuro.