Splash Brothers 15 triple e ko: mai successo prima

Corsi e ricorsi storici. Steph Curry e Klay Thompson si sono guadaganti il soprannome "Splash Brothers" dieci anni fa, in una partita contro Charlotte (allora si chiamavano Bobcats) andata in scena il 12 dicembre 2012 . In quel primo tempo le due guardie degli Warriors combinarono per 25 punti e 7 triple a bersaglio , e il responsabile dell'account Twitter di Golden State - Brian Witt - per la prima volta digitò il soprannome "Splash Brothers" (ispirato dai "Bash Brothers" del baseball, Mark McGwire e Jose Canseco, sempre a Oakland). Oggi, sempre contro Charlotte, un decennio dopo, gli "Splash Brothers tornano a far parlare. Perché contro gli Hornets combinano per 66 punti in due (39 sono di Curry, 27 di Klay Thompson) e di triple ne mettono a segno la bellezza di 15 (8 il primo, 7 il secondo).

leggi anche

Warriors, più perse che vinte: male la difesa

Ebbene, non era mai successo prima nella loro carriera che Steph Curry e Klay Thompson segnassero assieme 15 canestri da tre e gli Warriors uscissero sconfitti dal campo (con 12 triple combinate il record è 51 vinte-6 perse). Un momento no, per la squadra - arrivata a 4 sconfitte in fila - e anche per le loro superstar, protagoniste anche dell'ultimo possesso: Curry raddoppiato deve scaricare in emergenza su Thompson, ma il tiro disperato sulla sirena del n°11 non va a bersaglio. E così - pur eccellenti in campo - gli "Splash Brothers" per una volta entrano nella storia dalla parte sbagliata.