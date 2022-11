Sei vittorie in fila a Sacramento non si vedevano dal 2005 e per festeggiarle i Kings si godono il "raggio" che parte direttamente dal tetto dell'arena avveneristica della capitale californiana. Un coro diventato virale tra i tifosi e sui social, tanto da ridefinire i Kings come #BeamTeam - una squadra che vuole finalmente a tornare ai playoff

Tre parole ripetute come un mantra portafortuna, come una potenziale profezia che spinge la squadra a non fermare la sua corsa dopo anni costellati di sconfitte. “Light the Beam!”, un coro che ultimamente si è alzato più volte sugli spalti dell’arena di Sacramento, riuscita a mettere insieme una striscia di sei vittorie in fila che nella capitale californiana non si vedevano dal 2005 (dai tempi di Mike Bibby e Cuttino Mobley, per intenderci). E pensare che basta così poco per tornare a vincere: un raggio della vittoria, il “beam” invocato dal pubblico che si accende sul tetto del Golden 1 Center ogni volta che la squadra conquista il successo e che illumina il cielo sopra lo skyline del centro di Sacramento. Una delle tante novità - avevamo già parlato della campana usata in allenamento - che in questa stagione paiono aver definitivamente scosso i Kings: “Mi piace l’idea che sia come un messaggio lanciato nello spazio”, spiega il proprietario Vivek Ranadivé. “Arriva sicuramente più lontano di quanto l’occhio umano possa percepire. Voglio che anche gli alieni lo vedano”, scherza dopo una vittoria che proietta i Kings in zona playoff.