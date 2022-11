Beverley, la spinta costa tre gare di sospensione

La NBA ha deciso di sospendere Patrick Beverley per tre partite a seguito della spinta da dietro del giocatore dei Los Angeles Lakers ai danni di Deandre Ayton dei Phoenix Suns. La decisione, secondo la spiegazione della lega, è basata anche "in parte sulla storia di comportamenti antisportivi di Beverley". Nelle tre gare in cui non scenderà in campo perderà quasi 270.000 dollari in mancati stipendi

La NBA non ha di certo usato la mano leggera con Patrick Beverley. Il giocatore dei Los Angeles Lakers si era reso protagonista di un episodio violento nel corso della partita contro i Phoenix Suns, "caricando" e spingendo da dietro Deandre Ayton tanto da farlo cadere per terra. Un gesto che non solo gli è costato l’espulsione immediata, ma ha anche provocato la reazione della NBA: secondo quanto comunicato dalla lega, il giocatore dei Lakers è stato sospeso per le prossime tre partite, motivando la decisione "in parte sulla storia di comportamenti antisportivi di Beverley". Il giocatore salterà le due gare consecutive sul campo dei San Antonio Spurs nel weekend e la gara interna di lunedì contro gli Indiana Pacers, e individualmente la sospensione gli costerà quasi 270.000 dollari in mancati stipendi. "È stato molto poco professionale da parte mia, avrei dovuto reagire in maniera diversa. Sono un ragazzo cresciuto ormai: affronterò le decisioni che verranno prese" aveva detto Beverley dopo la partita, anche se dopo la notizia della sospensione il suo tono su Twitter è stato molto diverso ("Stanno cercando di rendermi un esempio"). Per i Lakers non si tratta di una perdita irreparabile: il 34enne è ai minimi in carriera per percentuali al tiro (26.6% dal campo e 23.8% da tre) con medie da 4.1 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist in 14 partite da titolare.