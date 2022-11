La tripla a bersaglio di Andrew Nembhard sulla sirena di una gara in cui i Lakers sono stati avanti anche di 17 lunghezze a 10 minuti dalla fine brucia ancora: sì, una vittoria che sembrava ormai conquistata - contro una squadra in trasferta in back-to-back e con le gambe usurate dalla partita contro i Clippers di 24 ore prima - e che invece racconta l’ennesimo tracollo di un gruppo che non pare avere le carte in regola per vincere e puntare al titolo NBA. Sono di diverso avviso però in casa Lakers, a partire dai giocatori e dai leader dello spogliatoio - leggasi LeBron James e Anthony Davis - che stando a quanto riportato da ESPN hanno sottolineato ancora una volta che ai gialloviola mancano soltanto “un paio di giocatori” per diventare un gruppo in grado di competere per il titolo. Una valutazione che apre ancora una volta scenari di mercato, tornati d’attualità proprio contro i Pacers quando in campo per Indiana c’erano Myles Turner e Buddy Hield - i due giocatori più a lungo accostati ai Lakers e mai ottenuti però dalla squadra di Los Angeles.