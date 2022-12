Ari Fararooy si definisce un regista (di stanza a L.A.) che produce video di gran stile per brand e celebrità. A volergli credere, ne aveva appena finito di girare uno con Steph Curry nella palestra di allenamento dei Golden State Warriors (per il magazine settimanale "Sports Illustrated"). Solo che, camera ancora in mano, Fararooy ha ripreso anche il primo tiro a tutto campo tentato - così, tanto per ridere - da Curry. Dentro. E allora un altro. Dentro. E un altro ancora. E ancora. E ancora. Cinque centri consecutivi da distanza impossibile, palloni scagliati con forza dal basso e dal lato per coprire l'intera distanza del campo eppure precisissimi: uno dopo l'altro, trovano tutti il fondo della retina. Tanto da far pensare a un fake, perché va bene essere Steph Curry, ma una cosa così non si è mai vista. Vero o falso? Più la seconda che la prima, almeno secondo la giornalista Janie McCauley, che copre la squadra per Associated Press. E' lei la prima a far sapere, su Twitter, che gli stessi Golden State Warriors avrebbero negato la veridicità del video, fatto poi confermato anche da fonti interne a "Sports Illustrated". Ma come la stessa McCauley aggiunge nel suo tweet: "Sembrava straordinario e divertente, questo di sicuro". E quando c'è Steph Curry di mezzo, almeno credibile.