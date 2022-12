Banchero sfida Giannis in diretta su Sky Sport

Una sfida da non perdere quella tra Paolo Banchero e Giannis Antetokounmpo, che nella notte tra lunedì e martedì (diretta all'1.00 su Sky Sport Uno) si troveranno per la prima volta di fronte sul campo di Orlando. La prima scelta assoluta dell'ultimo Draft è reduce dalla sua peggior prestazione da quando è approdato nella lega, con i soli 9 punti segnati contro Toronto, partita in cui è anche arrivata l'ottava sconfitta in fila per i Magic. Banchero avrà quindi voglia di riscatto, sia individuale che di squadra, considerando anche che un po' a sorpresa il premio di rookie del mese di novembre è andato a Bennedict Mathurin di Indiana, nonostante statistiche meno brillanti. Nelle 17 partite giocate fin qui Paolo ha viaggiato a 21.8 punti di media, con 6.5 rimbalzi e 3.6 assist, tirando con il 46% dal campo e il 25.8% da tre (forse l'aspetto del suo gioco su cui deve migliorare di più. Per Mathurin, che ha giocato 6 partite in più, i punti sono 18.5, con 2.7 rimbalzi e 1.6 assist, il 42.5% dal campo e il 39.3% dall'arco. Solo nella percentuale da tre quindi il giocatore di Indiana sta facendo meglio, ma a pesare a suo favore per il premio di rookie del mese sono stati probabilmente le sette assenze per infortunio di Banchero e il record negativo di Orlando, ultima squadra nella lega con 19 sconfitte e solo 5 vittorie. Mentre i Pacers sono sesti a Est con un record di 12-11. Ora Paolo spera di non doversi più fermare, e - oltre a continuare con questi numeri a livello individuale - di riuscire a far salire di colpi tutti i Magic. Non sarà facile farlo contro Milwaukee, che si sta godendo un super Antetokounmpo da 31.8 punti e 11.2 rimbalzi. Sicuramente per Banchero il confronto con il greco sarà ricco di emozioni, e chissà che si porti a casa la sua maglia autografata come già fatto con Kevin Durant.