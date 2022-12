Un conto è perdere, un altro è incassare pesantissimi passivi sera dopo sera: dopo un mese e mezzo di stagione regolare, nessuna squadra - nel nuovo millennio - ha perso in maniera così brutale come gli Spurs di questo campionato, non lontani dai 20 punti di scarto medio nelle loro sconfitte. L'analisi statistica di una stagione davvero difficile per gli uomini di coach Popovich

Gli Spurs stanno ricostruendo, si sa. Gli Spurs stanno perdendo tanto (una sola vittoria nelle ultime 17 gare, dopo essere partiti 5-2) e fa parte del piano. Gli Spurs però stanno perdendo in maniera spesso fragorosa, l'ultimo ko incassando 133 punti da Phoenix (per un pesante -38) solo l'esempio più recente nel tempo. Ma di rovesci importanti la squadra allenata da coach Popovich quest'anno ne ha già incassati parecchi - fin dall'esordio stagionale. Quella sera furono gli Charlotte Hornets a vincere di 27, rifilando agli Spurs 129 punti; poi ce ne sono stati 134 da Minnesota, 143 da Toronto, 132 da Golden State, 130 da Sacramento e 143 dai Lakers, prima di arrivare alla sconfitta interna contro Phoenix. Non sorprende, allora, che San Antonio oggi vanti il peggior dato NBA per efficienza difensiva (118.5 punti incassati parametrati su 100 possessi), ma la seconda peggiore difesa (Detroit) non è lontana (117.9) mentre quando si va a vedere il plus/minus degli Spurs in stagione il dato (-11.8) è di gran lunga peggiore di quello dei Pistons, penultimi (-8.1). Ancora più evidente la forbice se si guarda allo scarto medio incassato nelle sconfitte dagli uomini di coach Popovich in stagione: San Antonio perde, in media, di 18.7 punti, 4 punti in più dello scarto medio incassato nei ko dai Nuggets (!), che si fermano a 14.7 (Detroit è a 12.9). Complice anche l'incremento nei punteggi a cui si è assistito negli ultimi anni, il dato che gli Spurs sfoggiano al momento (perdendo in media con quasi 19 punti di scarto) è il più alto di sempre mai fatto registrare in questo millennio - anche se Portland l'anno scorso e OKC due anni fa non sono lontane (entrambe a quota -18.3).