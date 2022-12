Green litiga con un tifoso e lo fa espellere

highlights nba

Rimonta pazza di Boston a LA, Giannis batte Curry

I Celtics sprecano 20 punti di vantaggio ma rimontano e vincono dopo un tempo supplementare in una classicissima contro i Lakers, guidati dai 44 punti di Tatum per resistere ai 70 combinati di James e Davis. Antetokounmpo spazza via Golden State segnando 30 punti in meno di 30 minuti, Embiid continua a dominare mettendone 31 contro Sacramento. New Orleans interrompe la striscia di sette successi in fila perdendo con Utah mentre Houston batte Phoenix in onore di Paul Silas, padre di coach Stephen

PHILADELPHIA 76ERS-SACRAMENTO KINGS 123-103 | Tutto facile per i Sixers, che segnano 80 punti nel solo primo tempo e toccano più volte il +28 in una gara dominata dal secondo quarto in poi. Per i Sixers è la terza vittoria consecutiva per cominciare una serie di sette gare in fila davanti al proprio pubblico, spaccando in due la partita con un secondo da 41-23. Ai Kings non bastano i 22 punti di Domantas Sabonis per evitare la terza sconfitta nelle prime quattro gare di un giro a est da sei partite

Dopo i 53 punti contro Charlotte, Joel Embiid si "limita" a soli 31 con 10/16 al tiro e 11/13 ai liberi, aprendo spazi per tutti i compagni. Il centro viene infatti raddoppiato sistematicamente e tutti gli altri ne approfittano, a partire da Tobias Harris con 21 punti, 7 rimbalzi e 9 assist e James Harden, che in meno di 36 minuti mette assieme 21 punti, 7 rimbalzi, 15 assist e 5 recuperi. In doppia cifra anche Matisse Thybulle in una rara serata buona al tiro (3/4 dalla lunga distanza) per dei Sixers che, anche senza Maxey e Melton, risalgono in classifico