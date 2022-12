Come se non fosse abbastanza una terza annata fenomenale, con cifre da autentica superstar (è il terzo miglior marcatore NBA a oltre 31 punti di media), Shai Gilgeous-Alexander nella notte ha mandato a bersaglio un altro di quei canestri vincenti che ormai stanno diventando la sua specialità. Lo ha fatto davanti a Lillard, uno che ha inventato quel "Dame Time" che fa riferimento alla sua capacità di colpire nel momento più caldo della partita. "Impressionante", la definizione data proprio da Lillard per Gilgeous-Alexander, dopo la vittoria sulla sirena di OKC su Portland. "Mi ricorda il modo in cui piano piano mi sono preso il ruolo di leader a Portland: gioca con la stessa aggressività, ha quel tipo di stato mentale. Vuole dimostrare a tutti quello di cui è capace, ed è ovviamente un gran giocatore". Quello che in NBA è conosciuto come "Dame Time" rischia di poter essere ribattezzato anche "SGA Time", vista la tendenza del giovane giocatore dei Thunder a segnare canestri pesantissimi o sulla sirena o col cronometro vicinissimo allo zero. È già accaduto quest'anno il 16 novembre sul campo di Washington, con la tripla a un secondo dalla fine per il 121-120 finale, e anche una settimana prima, in casa contro Milwaukee (anche se la sua tripla in faccia a Wesley Matthews sul finire del primo overtime non è bastata a trascinare alla vittoria i suoi). E anche gli anni scorsi la firma di Shai Gilgeous-Alexander ha griffato diversi finali dei Thunder: ha sconfitto le sua ex squadra, i Clippers, con la tripla del 104-103 il 18 dicembre 2021, mentre nella bolla di Orlando un suo canestro nel finale dei regolamentari è stato fondamentale per la vittoria in overtime in gara-3 del primo turno contro Houston e anche a Charlotte, il giorno dopo il Natale 2020, il suo arresto e tiro a un secondo dalla fine ha dato la vitttoria a OKC 109-107.