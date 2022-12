Il giocatore dei Cavaliers non ha dubbi sul fatto che Cleveland dovrà ritirare la maglia numero 2 indossata in Ohio da Kyrie Irving: "Ha segnato il canestro più importante nella storia della franchigia, non capisco il senso di tutti quei fischi piovuti sulla sua testa nel corso della partita. Non si discute neanche, devono dargli questo onore"

Per Kevin Love non bisogna neanche iniziare a discuterne: la maglia numero 2 di Kyrie Irving andrà ritirata dopo il suo ritiro, lasciandola come ricordo indelebile nella storia dei Cleveland Cavaliers. “Non c’è dubbio che devono ritirare la maglia con il suo numero, assolutamente - ha spiegato a margine del match perso dalla squadra dell’Ohio contro i Brooklyn Nets di Irving - Non appena la sua carriera terminerà, non bisogna neanche porsi il problema dal mio punto di vista. La sua maglia sarà appesa lassù, ha segnato il canestro più importante della storia di questa franchigia e uno dei più pesanti mai visti nella storia delle NBA Finals, considerando anche quello che la giocata significa per la città, per la sua legacy, per quella di LeBron James e per tutto il resto - compresa anche Golden State e il fatto che sia arrivato a conclusione di una rimonta vertiginosa contro una corazzata come quella versione degli Warriors”.