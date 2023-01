Il video, se siete qui, immagino l’abbiate già visto sui social - altrimenti non avreste avuto un singolo motivo, come il resto del mondo fino a 24 ore fa tra l’altro, di interessarvi a Grant Nelson; placido ragazzone cresciuto a Devils Lake in North Dakota - spiccando letteralmente il volo tra l’anno da freshman e da sophomore, aggiungendo 20 centimetri alla sua altezza in una stagione e grandi prospettive al suo gioco. Il resto, con tanto di chiamata al college, è arrivato come diretta conseguenza. Non lo scorso autunno però, ma nel 2020, visto che Nelson è giunto all’anno da junior (il terzo di college, ndr) della sua carriera cestistica: alla sua terza stagione di basket collegiale insomma, ma nessuno l’aveva notato fino a poche ore fa, quando un video di poco più di 100 secondi che mette in mostra le sue doti non ha superato il milione di visualizzazioni - finendo sulle principali homepage sportive USA che seguono la pallacanestro e diventando un talento su cui puntare i riflettori.