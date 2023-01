Morant fa felice la fan Grizzlies derubata. VIDEO

A raccontare il caso è stato Walter Murphy, giornalista di Memphis che ha raccolto nei giorni scorsi la testimonianza di Ellie Hughes - ragazza di 11 anni, da ben sei stagioni al seguito dei Grizzlies e presente a tutte le partite casalinghe grazie alla passione trasmessa da suo nonno. Nelle ultime partite Ellie portava sempre con sé all’arena un pallone da basket per farlo autografare di volta in volta da tutti i giocatori, un cimelio da vera tifosa da poter ostentare con le amiche e a cui era riuscita ad aggiungere un sacco di nomi (come testimoniato anche dalle foto pubblicate sui social da Murphy). Durante la partita contro San Antonio di tre giorni fa, Ellie è andata a caccia dell’autografo di Morant e per catturare la sua attenzione ha lasciato il pallone incustodito per qualche istante al suo posto: una volta tornata indietro però non c’era più, rubato probabilmente da un paio di uomini che lei ha poi visto correre via in maniera sospetta. Per questo la ragazza ha deciso di affidare la sua confessione alla TV locale, per lanciare un messaggio: “Ridatemi indietro il mio pallone”.