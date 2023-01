Record di spettatori all-time a San Antonio

I San Antonio Spurs sono tornati a giocare alla loro vecchia arena - il mitico Alamodome - per celebrare i 50 anni della franchigia, ed è stata l'occasione per battere il record all-time di spettatori in una partita NBA. Ad assistere dal vivo alla sfida con i campioni in carica di Golden State c'erano infatti 68.323 tifosi, oltre seimila in più del precedente record

A dare l'annuncio - ampiamente atteso - a fine terzo quarto è stato una leggenda degli Spurs anni 90/2000 come David Robinson: record di spettatori all-time battuto. Ad assistere live alla sfida tra San Antonio e i campioni in carica di Golden State c'erano infatti 68.323 spettatori, oltre 6.000 in più del precedente record stabilito ad Atlanta (62.046) nel 1998 per vedere i Bulls di Michael Jordan, che si sarebbe ritirato a fine stagione (per poi tornare con la maglia di Charlotte). Il tutto è stato reso possibile dal fatto che la squadra texana è tornata a giocare al mitico Alamodome, l'arena dei successi del periodo d'oro degli Spurs, per festeggiare i 50 anni della franchigia. Arena lasciata nel 2003 per trasferirsi nel più moderno AT&T Center. "I tifosi di San Antonio - ha detto David Robinson - hanno ancora una volta marcato uno standard per tutta la lega".