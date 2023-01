Quando Kyrie Irving mette da parte le polemiche, le tensioni fuori dal campo, i colpi di testa e si concentra solo ed esclusivamente sul parquet, nonostante le stagioni che passano e i 30 anni già compiuti, continua a essere difficile trovare in giro per la NBA una point guard spettacolare ed efficace quanto lui. Lo sanno bene i Brooklyn Nets, in difficoltà senza Kevin Durant, ma felici di aver ritrovato un leader come Irving sul parquet - tanto da aver finalmente messo da parte le tensioni degli ultimi mesi; costellati di assenze, mancati vaccini, infortuni e prestazioni opache. Irving in questo 2022-23 sta mettendo di nuovo in mostra il meglio di sé e i più maliziosi non possono far altro che sottolineare come si avvicini la scadenza del suo accordo con Brooklyn: nel “contract year” sono tanti quelli che si rimboccano le mani per convincere le squadre a mettere sul piatto offerte allettanti. Nel caso di Irving i Nets paiono aver già tentato un approccio: rinnovo di quattro stagioni, due garantite e altre due “da conquistare”, con tanti bonus legati alle presenze in campo. Si parla di cifre importanti - circa 30 milioni di dollari all’anno, a salire - ma potrebbero non bastare per chiudere l’accordo con Irving.