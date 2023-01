Il n°6 dei Lakers nel prossimo mese potrebbe raggiungere e superare Kareem Adbul-Jabbar come miglior realizzatore all-time nella storia NBA - un momento cruciale che la lega non vuole farsi sfuggire, ma da celebrare rendendo merito a un giocatore eterno: "Se continua con questo ritmo, riuscirà a battere il record prima dell'All-Star Weekend e a Salt Lake City prepareremo la festa per lui" Condividi

Mancano 283 punti alla conquista del primo posto nella classifica dei migliori realizzatori all-time e LeBron James - che viaggia a quasi 30 punti di media - potrebbe riuscire nell’impresa già prima dell’All-Star Break del mese prossimo. Un appuntamento a cui la NBA si sta preparando al meglio, come raccontato da Adam Silver in conferenza stampa a margine della sfida giocata a Parigi tra Detroit Pistons e Chicago Bulls: “Faremo molta attenzione a far sì che quella partita non sia trasmessa soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo: fermeremo la partita e ci assicureremo di registrare e conservare quegli attimi nel migliore dei modi - faremo al meglio il nostro lavoro di archivisti NBA. Terremo da parte il pallone, la divisa e tutto il resto: senza però venir meno all’idea che dall’altra parte ci sarà una squadra che vuole vincere e non essere distratta da celebrazioni del genere. Di sicuro quindi sottolineeremo quel passaggio, ma poi pianificheremo in futuro qualcosa di diverso per rendere omaggio a un traguardo mai visto prima nella storia della lega. Se LeBron continua con questo ritmo, potrebbe raggiungere quel traguardo prima della pausa per l’All-Star Weekend e l’appuntamento di Salt Lake City con la partita delle stelle sarebbe l’occasione ideale per celebrarlo”.

Non ha senso per ora fare programmi a lungo termine: "Lasciamo che accada e godiamoci il momento, poi ci rifletteremo su. Quello che mi impressiona di più è l'aspetto fisico: i chilometri, i viaggi, l'usura, ma la cura maniacale che fa del suo corpo ha fatto la differenza. Spero che i giovani prestino attenzione al suo esempio, a come gestisce le forze e lo sforzo. È difficile pensare di parlare con lui senza che stia facendo massaggi, stia trattando i muscoli con il ghiaccio o qualcosa di simile. A quello poi ha saputo aggiungere abilità fisica e mentale per resistere per così tante stagioni ad alto livello, ogni notte senza mai smettere di eccellere. Capita a tutti di avere una giornata no, di dormire male, di desiderare una volta arrivati in ufficio soltanto di portare a termine il lavoro e andare a riposare: si può fare, nessuno ci sta guardando. Pensate invece a un campione NBA, sotto i riflettori ogni sera, ogni giorno, mantenendo sempre quel livello. Arrivato a questa età continua a fare la differenza: non sta giocando "soltanto per battere il record", ma continua a esprimersi a un livello altissimo".

LeBron come Jordan: "Uno di quelli che i giovani non devono perdersi"

E poi la chiosa pensando anche a Michael Jordan: "Spero che i fan prestino molta attenzione a ciò che sta accadendo in questo momento. È come accadeva con Michael Jordan: ricordo di aver pensato più volte nella fase finale della carriera di essere certo di godermelo il più possibile. Avevo solo voglia di scuotere alcune persone e assicurarmi che stessero guardando cosa era in grado di fare. Giocatori come loro non capitano spesso in campo - una volta ogni generazione o giù di lì - e l'obiettivo è quello di vederli in azione quando il loro gioco resta ancora ad alto livello. Spero che la genti pensi anche a questo quando vede LeBron sul parquet".