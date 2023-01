NBA

Tre squadre su Reddish, Hachimura è sul mercato

Cam Reddish non gioca più a New York e sembra destinato ad andarsene: su di lui c'è l'interesse di Lakers, Bucks e Mavericks, anche perché il prezzo richiesto dai Knicks si è abbassato. Gli Wizards cercano un acquirente per Rui Hachimura, mentre il prezzo per OG Anunoby è stato fissato (ed è molto alto). Di seguito tutte le notizie di mercato, con aggiornamenti su Kyrie Irving e Mike Conley

TRE SQUADRE VOGLIONO CAM REDDISH | È dal lontanissimo 3 dicembre che Cam Reddish non mette piede in campo per i New York Knicks, finendo nella “cuccia” di Tom Thibodeau dopo aver perso la sua fiducia dopo un brutto rientro difensivo in transizione. Per lui si parla ormai apertamente di cessione: i Knicks, secondo quanto scritto da Marc Stein, hanno “intensificato di nuovo i loro sforzi per trovare una nuova casa a Reddish”, e tre squadre sembrano essere in corsa

I Los Angeles Lakers erano interessati a Reddish (cliente Klutch Sports) ben prima che venisse ceduto dagli Atlanta Hawks ai New York Knicks, e a maggior ragione rimangono interessati ora che il prezzo si è abbassato. Anche i Milwaukee Bucks e i Dallas Mavericks però sono in corsa per assicurarsi il talento inconsistente ma cristallino dell’ex giocatore di Duke, anche perché New York si è rassegnata a “perderci”