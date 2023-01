Phila-Denver e derby di New York dalle 21 su Sky

Super sabato sera di pallacanestro NBA sui canali di Sky Sport. Si comincia alle 21 con la sfida tra Philadelphia e Denver che mette di fronte due candidati MVP come Joel Embiid e Nikola Jokic; si prosegue dalle 23.30 con il derby di New York tra Knicks e Nets, per un "doubleheader" tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

In America li chiamano "double-header": due partite in fila di altissimo profilo per tenere incollati gli appassionati davanti allo schermo per una serata intera. Per una volta il privilegio del giovedì sera negli Stati Uniti capiterà ad orari utili anche da questa parte dell’oceano e sarà interamente visibile sui canali di Sky Sport. A partire dalle 21 infatti ci saranno due gare in fila commentate in italiano mettendo di fronte alcuni dei migliori talenti della NBA. A dare inizio alle danze saranno Joel Embiid e Nikola Jokic, che da anni si contendono il premio di MVP della regular season e lo scettro di miglior centro della NBA: una sfida da non perdere tra Philadelphia 76ers e Denver Nuggets a partire dalle 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, godendosi anche le giocate di altri super giocatori come James Harden, Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Tyrese Maxey.