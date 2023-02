highlights nba

Lakers ko a New Orleans, vincono Warriors e Nets

LeBron continua a inseguire il record di punti all-time (ne mancano 36), ma i Lakers affondano anche a New Orleans che interrompe una striscia di 10 sconfitte in fila. Brooklyn senza i titolari rimonta 23 lunghezze di svantaggio e batte Washington grazie ai 44 punti di Cam Thomas, Golden State vince contro Dallas ma perde Steph Curry per infortunio. I Clippers passano all'overtime a New York, tripla doppia di Antetokounmpo e Milwaukee supera Miami. Successi per Denver, Chicago, OKC e Phoenix

NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES LAKERS 131-126 | In una serata in cui LeBron James ha rosicchiato altro margine sul record di Kareem Adbul-Jabbar - distante ormai soltanto 36 punti - i Lakers inciampano anche contro i derelitti Pelicans (reduci da 10 sconfitte in fila) e perdono nonostante i 27 punti in 40 minuti di gioco raccolti dal n°6 gialloviola, che aggiunge nove rimbalzi e sei assist in un match da 10/22 al tiro e 1/7 dall’arco

Il miglior realizzatore in casa Lakers è il grande ex di giornata, Anthony Davis - autore di 34 punti con 13/25 al tiro, 2/5 dall’arco, 14 rimbalzi e tre assist - leader sia in attacco che in difesa di un gruppo che crolla nella ripresa, concedendo 42 punti nel solo terzo quarto ai Pelicans e non trovando le forze per replicare nell’ultimo quarto d’ora. Per la franchigia di Los Angeles, che resta ancora fuori dalla zona play-in, è la quarta sconfitta nelle ultime sette gare