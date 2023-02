Controverso con le sue richieste, impeccabile nelle sue parole. Kyrie Irving ha scioccato tifosi e compagni ai Nets chiedendo - e ottenendo - un'immediata trade ma poi distilla parole di solo amore verso Brooklyn nel primo tweet di commento allo scambio che lo ha portato a Dallas, dove vestirà la maglia dei Mavs accanto a Luka Doncic. "Grazie a tutti i tifosi dei Nets per il supporto e l'amore che mi avete dimostrato in campo e fuori. Sarò per sempre grato di aver potuto realizzare il mio sogno di bambino insieme a tutti voi. Da parte mia e della mia famiglia non ci sarà altro che amore per tutti voi". Un tweet "terreno" a cui - in piena linea con il personaggio - Irving ne ha fatto seguire un secondo molto più profondo e spirituale: "Brindo in onore di tutti i miei antenati e dell'universo intero: grazie per essermi di guida e assistenza in questo viaggio. Vi onoro e vi amo, ringraziandovi per tutto".