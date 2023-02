Il giocatore dei New Orleans Pelicans si è presentato alla sfida contro i Sacramento Kings indossando la maglia della squadra veneta, sottolineando poi sui social di apprezzare tantissimo lo stile e la maglia del Venezia. Non il primo dei talenti NBA a vestire nelle ultime stagioni la divisa di una squadra italiana: c'è anche chi, come Tristan Thompson, potrebbe prendere in prestito la maglia scelta dalla sua ex cognata Kim Kardashian Condividi

Il giocatore dei New Orleans Pelicans Larry Nance Jr. è arrivato alla partita contro i Sacramento Kings dei giorni scorsi indossando una maglia speciale: quella del Venezia Calcio, una delle società italiane più attente anche allo stile, al design del proprio brand e dalla forte identità da quando la nuova proprietà a stelle e strisce ha deciso di puntare forte anche sulla comunicazione - aiutata non poco dagli spettacolari panorami che una città unica come Venezia sa offrire. Una maglia apprezzatissima dal giocatore ex Lakers e Cavaliers, che ha ripreso anche il commento con la sua foto sui social spiegando come, dal suo punto di vista, non ci sia niente di meglio della divisa da gioco della squadra italiana.

Nikola Vucevic tifosissimo della Juventus vedi anche Morata alla Juve? Nikola Vucevic segue interessato Non è la prima volta che una maglia della Serie A “compare” nei prepartita NBA: in passato anche Josh Richardson e Donovan Mitchell sono arrivati all’arena vestendo la divisa della Juventus - la squadra per cui fa il tifo Nikola Vucevic. Il centro dei Chicago Bulls non ha mai nascosto la sua passione, condividendo con i suoi follower via Twitter commenti, gioie e dolori legati alla squadra di Torino. Discorso diverso invece per Danny Green, attualmente ai Memphis Grizzlies: nel settembre 2020 ha ricevuto in regalo una maglia del Milan di Zlatan Ibrahimovic - a ridosso della NBA Finals nella bolla di Orlando poi vinte con i Los Angeles Lakers. Quella volta il veterano rispose in un videomessaggio sottolineando: "Milan, vinci il campionato", e i rossoneri con un anno di ritardo sono riusciti a mantenere la promessa.



Se Tristan Thompson indossasse la maglia della Roma di Kim Kardashian approfondimento Il regalo di Ibra e del Milan ai Lakers. VIDEO Vedendo poi la maglia di Larry Nance Jr., non si può non concludere con una suggestione legata alla foto circolata tantissimo - soprattutto tra i tifosi della Roma - di qualche giorno fa, quando Kim Kardashian (la ex cognata di Tristan Thompson, che ha avuto due figli con sua sorella Khloe) è stata fotografata mentre indossava una maglia della Roma di fine anni '90 ed era proprio in sua compagnia. Uno scatto diventato già un cult, in cui appare anche l'ex giocatore tra gli altri dei Cleveland Cavaliers. Dopo l'ultima esperienza ai Chicago Bulls, Thompson al momento è senza squadra in NBA, ma potrebbe tornare utile nelle prossime settimane come free agent da aggiungere per esperienza ai roster che puntano ad allungare la rotazione in vista dei playoff: sarebbe divertente se, una volta tornato in NBA, indossasse anche lui la maglia giallorossa. Staremo a vedere.