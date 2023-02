Dopo due ko Golden State è tornata alla vittoria con il successo su Washington ma i campioni NBA non vedono l'ora di ritrovare in campo il loro leader, Steph Curry. Solo che quella data potrebbe non essere dietro l'angolo. La superstar degli Warriors infatti ha già anticipato che non sarà sicuramente a disposizione nella prima sfida dopo la sosta per l'All-Star Game, quella contro i Los Angeles Lakers del prossimo 23 febbraio: "I legamenti guariscono con tempistiche sempre diverse", ha spiegato Curry, infortunatosi contro Dallas proprio ai legamenti attorno alla tibia, con anche una lacerazione della membrana interossea. "Dopo l'All-Star break i medici degli Warriors rivaluteranno la mia situazione e a seconda di quello che diranno potremo iniziare a stabilire una data per il ritorno in campo". Che a questo punto potrebbe anche essere a marzo, non prima: "Il processo è lento, bisogna permettere al legamento di guarire", spiega Curry. "L'obiettivo al momento è di far sì che questo possa accadere mantenendo allo stesso tempo un certo tono muscolare e una certa condizione fisica, restando comunque il più attivo possibile".