Dillon Brooks non è di certo nuovo a commenti decisamente sopra le righe nei confronti dei Golden State Warriors. Lo scorso anno, anche dopo l’eliminazione ai playoff per mano dei campioni in carica (in una serie nella quale si era fatto "notare" per un orribile fallo ai danni di Gary Payton II, provocandogli un infortunio al gomito), la guardia dei Memphis Grizzlies disse a chiare lettere "Noi siamo una squadra giovane, loro stanno invecchiando. Sanno benissimo che dovranno vedersela con noi ogni singola stagione da qui in avanti". Non concento di quel precedente — che è tornato di moda ogni volta che le due squadre si sono affrontate, sempre con nervi tesi —, Brooks ha rincarato la dose: in un lungo articolo per ESPN, quando gli è stato chiesto un parere sul paragone tra se stesso e Draymond Green, la sua risposta è stata glaciale: "Non mi piace per niente Draymond e non mi piace Golden State. Draymond parla molto e in molte cose la passa liscia. Va bene come gioca quando è con Golden State, ma se lo mettete da qualsiasi altra parte, non sapreste nemmeno chi è. Gioca con il cuore e gioca duro, in difesa sa tutto di tutti. Immagino che sia per quello che piace così tanto da quelle parti". Parole alle quali Green, attraverso un portavoce degli Warriors, ha preferito non rispondere — ma non è detto che nel suo attivissimo podcast non arrivino parole di rimando.