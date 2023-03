Il suo 16, vicino all’8 e al 24 di Kobe. Le parole di Phil Jackson, Magic e Kareem. La maglia numero 16 su tutte le sedie della Crypto Arena. Il ricordo dei due anelli insieme all’amico di sempre, Black Mamba. L’affetto che che lo lega a Memphis, la sua prima squadra NBA. Il desiderio di essere un esempio e di “rendere il mondo migliore”. Sempre e comunque con un’educazione fuori dal comune, che rendono Pau ancora più speciale. Siamo stati alla cerimonia di ritiro della maglia di Pau Gasol: ecco il nostro racconto Condividi

È tempo di Lakers-Grizzlies. È la serata di Pau Gasol e del suo numero 16. Emozioni, pensieri, ricordi. Tanti, forse troppi. E chissà da quanti giorni stanno passando nella sua testa. Quando vengono trasmessi dei video che ripercorrono la sua carriera, ben prima dell’inizio ufficiale della cerimonia del ritiro della sua maglia, Pau Gasol non riesce a trattenere le lacrime. Ma anche i sorrisi. Tiene in braccio la figlia Elisabet Gianna, per qualche istante le tocca la mano e la fa salutare. Poi si alza e guarda tutte le persone che lo applaudono. In quei video ci sono gli abbracci a Kobe, gli schemi di Black Mamba durante le partite. Ma anche le istantanee con la nazionale spagnola, i progetti con i bambini e la sua fondazione. Le parole di Phil Jackson, di Sasha Vujačić e Derek Fisher. È il mondo di Pau, e attorno a lui, la famiglia Lakers, in piedi per lui. Per la sua bravura, ma anche per la sua umiltà. Campione in campo, ma anche fuori. Incredibile pensare a tutto quello che questo atleta è riuscito a fare nel suo percorso. E ancor di più vedere come la celebrità non l’abbia mai cambiato.

vedi anche Gasol e la dedica a Kobe: "Mi manchi fratello" “Pau, why are you so humble? Do you realize how great you have been?” Ebbene sì: gliel’ho chiesto davvero. Non capivo perché un campione come lui potesse veramente essere così gentile, educato, amorevole e sincero nel parlare della sua amicizia con Kobe Bryant (che è sempre nei suoi pensieri – in più momenti ha detto “mi manca molto, ma non mi resta che volere bene alla sua famiglia”) e modesto nel raccontare la sua carriera a Memphis e Los Angeles, ma anche dei suoi successi con la nazionale spagnola. “Ma com’è possibile?” mi sono detta in questi due giorni. Beh sì, si può fare. Ma soprattutto: Pau non fa finta, è proprio così. Un killer in campo, un atleta dalla personalità esemplare fuori. Ma forse il segreto sta proprio lì: Pau è sempre stato d’esempio, prima, durante e dopo aver concluso la sua carriera agonistica. Immaginate per qualche istante di essere uno dei giocatori più forti nella storia dell’NBA. Di aver vinto due titoli con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant (sì, il back to back, quella cosa che succede poche, pochissime volte, e addirittura con i Boston Celtics – una vittoria che, si sa, per i Lakers ha un sapore particolare), di aver partecipato a sei All-Star Game, di aver fatto parte per quattro volte dell’All-NBA Team. Di aver vinto un Mondiale e tre Europei con la nazionale spagnola. Di essere il cestista europeo ad aver ottenuto più medaglie e ad aver segnato più punti nella storia di Eurobasket. Ma soprattutto immaginate di essere un ragazzo catalano, appassionato di basket che viene scelto nei primi tre al Draft del 2001 e, nella sua carriera, diventa l’unico e solo Pau.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti NBA Maglie ritirate: chi potrebbero essere i prossimi Se si ritirassero oggi, quanti tra i giocatori in attività vedrebbero il proprio nome e numero appeso sul soffitto di un'arena NBA? Alcuni in realtà sperano di vederne più di una, provando a eguagliare il record di Wilt Chamberlain - unico ad aver ricevuto questo onore da tre franchigie diverse. I nomi presenti nella lista di HoopsHype sono tanti (qui riportati in ordine alfabetico): voi siete d'accordo con tutti? C'è chi gioca in NBA da soli quattro anni... GIANNIS ANTETOKOUNMPO - MILWAUKEE BUCKS | Statistiche: 22.0 punti, 9.4 rimbalzi, 4.6 assist, 53.4 FG% in 10 stagioni BRADLEY BEAL - WASHINGTON WIZARDS | Statistiche: 22.1 punti, 4.2 assist, 4.1 rimbalzi, 45.7 FG% in 11 stagioni DEVIN BOOKER - PHOENIX SUNS | Statistiche: 23.6 punti, 4.7 assist, 3.9 rimbalzi, 45.7 FG% in 8 stagioni

Tutto questo è successo davvero. E i Lakers questa sera lo vogliono celebrare vedi anche Pau Gasol, il paese veste la maglia n°16 Lakers Della serie: immaginate l’inimmaginabile. Ma tutto questo è successo davvero, a Pau Gasol. Chissà se Pau, in queste ultime settimane, ha ripensato a tutto quello che è riuscito a fare in quasi 20 anni di carriera, proprio quando i “suoi” Lakers hanno deciso di ritirare quel numero 16 che l’ha sempre contraddistinto. Gliel’abbiamo chiesto due giorni prima della cerimonia, durante un evento aperto alla stampa, in cui Pau Gasol ha giocato con alcuni bambini della Gasol Foundation in un Recreation Center di Los Angeles, poco lontano dalla Crypto Arena, che l’ha visto protagonista negli ultimi anni. “Se mi è passata davanti agli occhi la mia carriera, in queste ultime settimane? Non saprei, ho talmente tante emozioni che non ho pensato a tutto quello che ho fatto. Cercherò di godermi ogni istante della cerimonia”. Gli abbiamo fatto la stessa domanda poche ore prima della “sua” serata. La risposta data da Pau, in quella sala che in molte occasioni l’ha visto protagonista dopo tante partite, è: “Come mi sento? Orgoglioso di aver rappresentato i Lakers, sono emozionato e sento l’impegno. Difficile trovare le parole giuste”. Porta con nonchalance gli anelli vinti con la franchigia losangelina, ricorda (e sorride) il momento in cui Kobe gli ha messo su una sedia la medaglia d’oro vinta dalla nazionale americana contro la Spagna nella finale alle Olimpiadi di Pechino (dicendogli: “vedi di non perdere di nuovo!”), quasi si commuove pensando a quando, a 21 anni, è arrivato a Memphis. “Sì, ne avevo 21…ma ne dimostravo 18!” dice a un giornalista, ricordando quel momento che l’ha fatto conoscere nella mecca del basket. E si emoziona, riguardando nei suoi pensieri, a quando si è unito ai Lakers di Kobe. “Per questa squadra ho un amore incondizionato che durerà per sempre”. Parole preziose, poi una breve pausa dalla stampa. L’inizio della partita tra le due “sue” franchigie. E poi la cerimonia tanto immaginata, quel momento così atteso.

FOTOGALLERY Foto grahambuddauctions.co.uk Continua gallery %s Foto rimanenti classifica Kobe in top-5, quanto valgono i cimeli mondiali? Una maglia n°24 dei Lakers più speciale delle altre: quella indossata da Kobe Bryant il giorno in cui ha ricevuto al termine della stagione 2007-08 l'unico premio di MVP della sua carriera. Una divisa venduta a 5.5 milioni di euro, ma c'è chi in NBA ha fatto meglio di lui: ecco la top 10 dei cimeli sportivi più cari venduti all'asta 11) AUTOGRAFO JOE DI MAGGIO: 1.5 milioni di euro



Prezzo eccellente per i ricordi di una star del baseball degli anni 40', divenuto famoso sia per le sue straordinarie abilità nel campo da gioco che per la sua relazione fuori con la celebre Marilyn Monroe. Tanti suoi cimeli sono finiti all'asta, ma la sua firma vale più di tutto... 11) SCARPE MICHAEL JORDAN: 1.5 milioni di euro



Stessa cifra per un altro bellissimo pezzo da collezione. Un milione e mezzo di dollari è la cifra battuta pochi anni fa per le 'prime' scarpe da professionista di MJ, quelle indossate nella sua stagione da rookie 11) MEDAGLIA JESSE OWENS: 1.5 milioni di euro



Nel 2019 un milione e mezzo fu la cifra con la quale un appassionato si assicurò la medaglia d'oro vinta da Jesse Owens alle Olimpiadi del 1936, quella vinta davanti agli occhi di Hitler. Un pezzo di storia e un pezzo di sport finito nelle mani di un fortunato compratore