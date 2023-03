Draymond: "Brooks un pagliaccio". Stanotte su Sky

Dopo l'intervista di ESPN nel quale Dillon Brooks esprimeva tutto il suo disprezzo per Draymond Green e per i Golden State Warriors, il quattro volte campione NBA ha utilizzato il suo podcast per rispondere parola per parola alla guardia dei Memphis Grizzlies. "Memphis comincerà a vincere quando tu te ne andrai, non piaci nemmeno ai tuoi compagni di squadra"

Leggendo il lungo articolo che ESPN ha riservato a Dillon Brooks, e in particolare le sue frasi di fuoco contro Draymond Green e Golden State, era balzato all’occhio come il quattro volte campione NBA, attraverso un portavoce della squadra, avesse declinato l’invito a rispondere a quelle parole. Il motivo è diventato chiaro dopo qualche giorno: nell’ultima puntata del suo celeberrimo podcast, il vulcanico leader degli Warriors ha ripreso tutte le frasi di Brooks e le ha commentate una ad una, sparando delle clamorose bordate in direzione della guardia di Memphis. Eccone la trascrizione integrale:

Brooks: "Non mi piace Draymond e non mi piace Golden State".

Green: "Anche a me non piacerebbe una squadra che mi batte tutte le volte".

Brooks: "Non mi piace niente che abbia a che fare con loro".

Green: "Eri un ragazzino al liceo quando noi vincevamo i titoli, forse andavi al college. Dovresti essere felice di esserne stato testimone. Sei un tifoso".

Brooks: "Draymond parla tanto".

Green: "Io parlo tanto? Sei tu che parli tanto. E quando avrai quattro anelli, potrai parlare di più. O quattro partecipazioni all'All-Star Game. O il premio di Difensore dell’Anno. O due medaglie olimpiche".

Brooks: "Gliela fanno passare sempre liscia".

Green: "In che cosa me la caverei? Ho preso 15 falli tecnici in questa stagione, solo uno in meno della tua testa bacata".

Brooks: "Il suo gioco è discreto".

Green: "Se vi siete mai chiesti perché Memphis non è pronta per competere per il titolo, non guardate molto lontano da questo idiota. Hanno a tutti gli effetti bisogno di questo tizio per vincere l’anello. Queste frasi dimostrano quanto poco sa di pallacanestro. Questo va in giro a parlare di dinastia: siamo chiari, la dinastia comincia quando te ne vai, non con te".

Brooks: "Gioca col cuore, conosce i segreti della loro difesa".

Green: "Conosco tutti i segreti della nostra difesa? No, francamente li ho creati io quei segreti".

Brooks: "Immagino che sia per questo che lo apprezzano là".

Green: "Io sto ancora cercando di capire perché a Memphis ti apprezzino. O se ti apprezzano sul serio, che è una domanda ancora migliore. Non sono davvero sicuro che tu piaccia ai tuoi compagni di squadra. Ma sai perché io vengo apprezzato qui? Perché ho contribuito a quattro titoli NBA, e quando lo fai tendono ad apprezzarti. Perciò la prossima volta che parli di me dovresti fare un po’ di ricerca e un esame di coscienza prima. E spero che la prossima volta che parli di me tu possa trovarti in una situazione migliore di quella in cui sei adesso, una in cui magari chi gioca con te è davvero felice di farlo perché contribuisci alle vittorie — cosa che in questo momento non succede. Capito, campione? Ah no, non sei un campione. Sei un pagliaccio".