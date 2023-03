Curry vs. Giannis: Warriors-Bucks alle 2.30 su Sky

Il risultato della partita “d’andata” già disputata in questa stagione non è difficile da immaginare: vittoria senza grosso affanno dei Milwaukee Bucks, ma a guardare l’andamento della stagione Warriors appare ovvio visto che Golden State ha fatto una fatica bestiale a conquistare risultati e successi lontano dal Chase Center - l’unico parquet sul quale è riuscita a mostrare con continuità cosa sono capaci di fare i campioni NBA in carica. Un appuntamento speciale a cui Sky ha voluto dedicare particolare attenzione, programmando il match in onda questa notte a partire dalle 2.30 sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport NBA con il commento in diretta in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua - una di quelle partite dal sapore playoff e potenziale incrocio alle NBA Finals. Un match in cui gli Warriors dovranno ancora fare a meno di Andrew Wiggins, ma nel quale metteranno in mostra tutto il resto della loro potenza di fuoco, a partire da uno Steph Curry che ben sa di doversi “allacciare le scarpe” per provare ad avere la meglio contro Milwaukee. Golden State infatti non può concedersi passi falsi: al momento virtualmente sesta a Ovest al pari dei Denver Nuggets, la squadra allenata da coach Steve Kerr sa bene che ogni vittoria nelle prossime settimane determinerà accoppiamenti, fortune e fattore campo ai playoff. Dettagli non da poco per chi vuole provare a concedersi il bis il prossimo giugno.