Disney e NBA sono due nomi che già hanno parecchi punti di contatto: Disney e Turner, infatti, sono le due realtà con cui NBA ha filmato (per 24 miliardi di dollari) l'ultimo contratto televisivo, in scadenza nel 2025. In scadenza nel 2024, invece, è il mandato di Adam Silver alla guida della NBA e del suo futuro si parla proprio con riferimento a Disney, visto che il colosso dell'entertainment americano è alla ricerca di una guida per il futuro. Al momento infatti lo storico manager Bob Iger - da molti considerato uno dei più validi uomini d'affari d'America - ha dovuto riprendere le redini di Disney dopo 15 anni al comando (dal 2005 al 2020) perché la situazione dell'azienda non lasciava per niente tranquilli gli azionisti. Tornato alla guida, ha però messo in chiaro di voler limitare la sua seconda apparizione in Disney a un biennio, entro il quale tra le altre cose dovrà scegliere anche il proprio successore. E il nome di Adam Silver, l'attuale commissioner NBA, è tra quelli che più fonti danno in prima fila nella corsa alla successione, insieme a quelli di Dana Walden (oggi a capo della divisione entetainment di Disney) e di Kevin Mayer (ex Diseny lui stesso, con un passato anche in DAZN).