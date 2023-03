I Golden State Warriors si apprestano ad affrontare una delle trasferte più difficili della loro stagione. Come se non bastasse aver perso le ultime 9 partite disputate lontano da casa (dove invece hanno una striscia aperta di 8 successi in fila), i campioni in carica dovranno affrontare gli Atlanta Hawks di Trae Young senza poter contare su Andre Iguodala (fuori per infortunio al polso), Gary Payton II (che non ha ancora fatto il suo secondo debutto, alle prese con un problema addominale) e Andrew Wiggins (motivi personali), a cui si aggiunge anche la sospensione di Draymond Green per il suo 16° fallo tecnico stagionale. A queste assenze si aggiungono poi i problemi fisici di Kevon Looney (la cui presenza è data comunque come “probabile” nonostante un dolore alla schiena) e soprattutto Steph Curry (dolore al pollice sinistro), che dovrebbero stringere i denti per non lasciare coach Kerr con gli uomini contati.