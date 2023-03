Altro tecnico per Green: una gara di sospensione

Le parole pronunciate qualche giorno fa da coach Steve Kerr nei confronti di Draymond Green sono invecchiate nel peggiore dei modi: “Non ho bisogno di dire nulla a Draymond e non va mai oltre i limiti del consentito”, spiegava a chi gli faceva notare i 15 falli tecnici commessi in stagione e il rischio di squalifica per una gara nel caso in cui ne fosse arrivato un altro. “È sempre al limite, ma sa quando fermarsi: conosce il suo valore e il suo peso specifico, non ho bisogno di aggiungere altro. È consapevole del fatto che non possiamo fare a meno di lui e che non deve prendere un altro tecnico”. A 40 secondi dal termine del primo tempo contro i Clippers però, le cose sono andate in maniera diversa: un pallone recuperato dopo il canestro subito da Ivica Zubac e, al posto di passarlo sul fondo, scagliato in faccia a Russell Westbrook che stava andando via. Scagliato forse è un termine troppo forte: lanciato sul viso, ma la sostanza è fallo tecnico e una gara di squalifica.