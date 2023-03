Towns torna dopo 51 partite ed è subito decisivo

Il centro dei T'Wolves è risultato subito decisivo nel match vinto in volata da Minnesota grazie ai suoi due liberi a bersaglio (e alla mancata chiamata degli arbitri in favore degli Hawks): "Non avevo dubbi: sapevamo di poter contare su di lui", spiega coach Finch nel post partita, con Towns che non ha nascosto la sua riconoscenza per quella che era una decisione non scontata

Sotto di una lunghezza a 7.2 secondi dalla sirena, coach Chris Finch non ha avuto dubbi sul giocatore da scegliere per provare a battere Atlanta: Karl-Anthony Towns, tornato dopo 51 partite d’assenza e già in ottima forma nel match poi vinto grazie ai suoi due tiri liberi a bersaglio contro gli Hawks , rilanciando così le ambizioni playoff di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda metà di aprile. “Devo dare merito al coach di aver avuto fiducia in me nonostante fossi fuori da così tanto tempo: ha creduto in me e nel fatto che non avrei fallito”, spiega sorridente Towns al termine di una partita per lui da 22 punti con 8/18 al tiro e 2/3 dalla lunga distanza.

In una serata davvero poco fortunata per gli arbitri e piena di polemiche anche in altre partite, il finale del match perso poi da Atlanta è stato segnato dalla decisione di non fischiare fallo su Saddiq Bey in occasione dell’ultimo possesso, con Taurean Prince che ha colpito duro dopo che l’avversario aveva raccolto il rimbalzo d’attacco. Una giocata che gli stessi arbitri hanno ammesso di non aver visto e che, una volta analizzata al replay, mostra il loro passaggio a vuoto: “Abbiamo visto e ci siamo resi conto che il fallo c’era, doveva essere sanzionato con i tiri liberi”. Opportunità anche in questo caso mancata per Atlanta, ma che avrebbe in parte rovinato questo lieto fine con Towns che - sul parquet per la prima volta dal 28 novembre a oggi - è riuscito a risultare da subito decisivo (come i T’Wolves sperano possa accadere poi anche ai playoff).