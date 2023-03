LeBron torna per le ultime gare? Il Re smentisce

Sia secondo ESPN che secondo The Athletic LeBron James starebbe facendo progressi e potrebbe tornare in campo per le ultime tre partite di regular season contro Clippers, Suns e Jazz, ma lo stesso Re ha smentito la notizia. "Non c'è stata alcuna valutazione oggi e non c’è una data specifica per il mio ritorno. Dio benedica le vostre fonti. Io parlo per me stesso!"

LeBron James non scende in campo dal 26 febbraio scorso e da quel momento in poi le notizie attorno al suo ritorno sono state quotidiane o quasi. Un aggiornamento importante è arrivato dalle due principali fonti di notizie della NBA, vale a dire Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic, che a distanza di pochi minuti hanno twittato la stessa notizia: il recupero dall’infortunio al tendine del piede destro procede bene, James ha cominciato a lavorare in campo e potrebbe essere in campo nell’ultima settimana di regular season, durante la quale i gialloviola affronteranno tre dirette concorrenti per un posto nella post-season come i Clippers (5 aprile), i Phoenix Suns (7 aprile) e gli Utah Jazz (9 aprile). Una notizia certamente positiva per i tifosi dei Lakers e per tutti gli appassionati, ma ci ha pensato James stesso a gettare acqua sul fuoco.