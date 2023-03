La sconfitta interna contro Charlotte (la terza in fila, la sesta nelle ultime otto) scoperchia il malcontento in casa Mavs. Dal proprietario Mark Cuban (sugli spalti con una t-shirt con la scritta "Metti in dubbio l'autorità") alle superstar in campo, il momento no dei texani è evidente tanto nei risultati (3-7 con Doncic e Irving in campo assieme) che dalle loro parole

I Dallas Mavericks, a due settimane dalla fine della stagione regolare, sembrano sul punto di "saltare per aria". Non aiuta la terza sconfitta in fila (questa volta interna, contro degli Hornets non certo irresistibili), la sesta nelle ultime otto per la squadra di coach Jason Kidd, primo critico dei suoi: "I fischi nel finale? Meritati. I nostri tifosi avrebbero già dovuto iniziare nel primo quarto. Abbiamo fatto pena". L'arrivo di Kyrie Irving doveva proiettare i Mavs al ruolo di contender per il titolo, e invece - dalla data dello scambio con Brooklyn - il record di squadra è un deludente 7-12, addirittura peggiore (3-7) quando Irving e Doncic sono in campo assieme, come successo nella notte contro Charlotte. E proprio le parole delle due superstar fanno dormire sonni agitati ai tifosi di Dallas: Doncic - appena multato 35.000 dollari dalla lega per il segno dei "soldi" fatto con le mani durante il ko contro Golden State - spiega così tanto il gesto, quanto il momentaccio dei Mavs: "Sono frustrato, in campo non mi diverto, non ho più il sorriso che ho sempre avuto. E la frustrazione ha mille motivi di essere, non c'entra solo il basket, sono anche questioni personali", ha detto lo sloveno dopo il ko contro gli Hornets.