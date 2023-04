Il momento di svolta del successo chiave dei Lakers sul campo di Minnesota ha dei contorni decisamente particolari. A metà terzo quarto, con i Lakers sotto di 8 lunghezze, Anthony Davis ha messo il piede su quello di un compagno dopo un rimbalzo subendo una distorsione alla caviglia. I Lakers però invece di fermarsi con il compagno a terra hanno approfittato delle titubanze degli avversari per segnare in contropiede e trovare un altro fallo, cambiando l’inerzia del match come ammesso da Rudy Gobert Condividi

Volendo fare una battuta, i Los Angeles Lakers sono talmente abituati a vedere Anthony Davis per terra dolorante da non farci nemmeno più caso. Ovviamente non è così, ma di fatto è quello che è successo questa notte a Minneapolis, dove i gialloviola hanno colto una vittoria fondamentale nella loro corsa alla post-season, superando proprio i Minnesota Timberwolves per prendersi il settimo posto a Ovest. Il momento chiave del match è arrivato a metà terzo quarto: con i Lakers sotto di 8 lunghezze, Anthony Davis ha recuperato un rimbalzo difensivo ma ha messo male il piede sinistro pestando quello di Wenyen Gabriel, procurandosi una distorsione alla caviglia che lo ha costretto ad accasciarsi a terra dal dolore e lasciare andare il pallone. Rudy Gobert ha quindi raccolto la palla ma ha titubato, aprendo sul perimetro per Mike Conley che ha poi sbagliato la conclusione dall’arco — il tutto mentre AD era ancora a terra. A quel punto LeBron James ha recuperato il rimbalzo difensivo, ma invece di fermare il gioco per permettere le cure al suo compagno di squadra, ha visto D’Angelo Russell tutto solo in contropiede servendolo con un passaggio a tutto campo per due facili punti.

Sul possesso offensivo di Minnesota i Lakers però non hanno commesso fallo per evitare il 5 contro 4, anzi Gabriel scaltramente ha approfittato di un errore di Jaden McDaniels per rubare il pallone e andare in contropiede, dove Russell è andato a subire fallo al ferro dal suo grande amico Karl-Anthony Towns. Solo in quel momento — circa trenta secondi dopo l’infortunio di AD — il gioco si è fermato, permettendo i soccorsi per il lungo dei Lakers. Il quale, però, ha stretto i denti ed è rimasto in campo dopo l’infortunio, e non poteva esserci notizia migliore per i Lakers: Davis, autore fino a quel momento di 17 punti, ne ha segnati 21 dall’infortunio in poi di cui 17 nel solo quarto periodo, dando il via a un parziale di 24-2 che ha ribaltato la partita e ha permesso ai Lakers di tornare sopra al 50% di vittorie per la prima volta dal 9 gennaio 2022. Per Davis alla fine ci sono 38 punti, gli stessi che aveva realizzato due giorni fa a Chicago, a cui ha aggiunto 17 rimbalzi con 15/26 al tiro e 8/10 ai liberi.

Gobert incolpa se stesso: "Potevo andare a schiacciare" Il non-infortunio di Davis è stato il momento di svolta della partita anche secondo Rudy Gobert, che ha lamentato una certa mancanza di cattiveria da parte sua nella gestione della situazione. "Avevo il pallone in mano e sarei potuto andare a schiacciare, ma c'era AD per terra. Perciò mi sono detto: 'Sarebbe spietato, passiamola fuori'. Ma da lì in poi abbiamo perso palloni su palloni: è stato tutto molto sfortunato". Per la verità Gabriel era in posizione per contestare la conclusione al ferro di Gobert, ma è indubbio — visto anche il 24-2 di parziale che ne è derivato — che quel momento sia stato spartiacque nella storia della partita e forse anche nella stagione delle due squadre.