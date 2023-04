Golden State ritrova Wiggins per i playoff

Dopo aver saltato gli ultimi due mesi di regular season per motivi personali, Andrew Wiggins è pronto per tornare in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. È più che probabile però che il suo utilizzo verrà limitato a 20-25 minuti a partita, facendolo uscire dalla panchina almeno per il primo match contro i Sacramento Kings

I Golden State Warriors sono dove volevano essere: dopo una regular season travagliata, i campioni in carica si sono assicurati un posto ai playoff senza dover passare dal play-in e una serie di primo turno contro i Sacramento Kings, l’avversario preferito da Draymond Green (quantomeno per la logistica). La notizia migliore in assoluto però è che presto potranno essere davvero al completo: come anticipato da The Athletic, a Andrew Wiggins è stato dato il via libera per tornare in campo a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, rendendo così gli Warriors di nuovo pronti a giocarsela fino in fondo. Almeno inizialmente, però, il quintetto base del titolo 2022 non sarà reintegrato: il piano di Golden State infatti è quello di far uscire Andrew Wiggins dalla panchina con un minutaggio limitato a 20-25 minuti, almeno in questa prima fase di rientro. D’altronde il canadese ha giocato la sua ultima partita più di due mesi fa, dovendo fare i conti in questo periodo di tempo con la grave malattia del padre Mitchell. "Vedremo come si sentirà arrivando a sabato" ha detto coach Steve Kerr. "Da una parte, 'Wiggs' è uno dei quei giocatori che non sembra mai essere fuori forma o anche solo stancarsi. È un atleta naturalmente dotato. Dall’altra parte non gioca da 10 settimane. Sarà la partita a determinare il suo utilizzo, dovremo procedere un po’ a braccio". Averlo a disposizione, però, fa già tutta la differenza del mondo, visto che nelle 37 partite disputate ha viaggiato a 17 punti, 5 rimbalzi, 2.3 assist e soprattutto il 39.6% da tre punti, la miglior percentuale della sua carriera.