La polemica a distanza tra i due ex compagni agli Washington Wizards Spencer Dinwiddie e Kyle Kuzma si arricchisce di un nuovo capitolo. Per denigrare a un ruolo di semplice comprimario l'apporto di Kuzma nei Lakers del titolo 2020, Dinwiddie infatti ha usato un paragone poco felice: "Ci sono persone baciate dalla fortuna di ritrovarsi in certe situazioni. Non puoi avercela con Rick Fox per aver vinto un titolo NBA con Kobe e Shaq. Succede, se sei fortunato, ma questo non vuol dire che Rick Fox li abbia guidati al titolo". L'esempio di Fox, nelle parole del giocatore oggi ai Nets, è ovviamente utilizzato per far arrivare il messaggio a Kuzma, ma l'ex n°17 gialloviola ha apprezzato il giusto il fatto che il suo nome sia stato utilizzato per un paragone del genere.